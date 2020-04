Sternschnuppen – wundersamer Staub im Weltall

Sie sind nur ganz selten zu sehen und oft in wenigen Sekunden wieder verschwunden: Sternschnuppen. Doch wie entstehen sie eigentlich?

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen. Das jedenfalls erzählen sich die Leute. Wahrscheinlich ist das so, weil man Sternschnuppen so selten am Nachthimmel entlangflitzen sieht. Lange Zeit glaubten die Menschen, Sternschnuppen seien Sterne, die vom Himmel fallen. Heute wissen wir: Es handelt sich meist um winzig kleine Staubkörnchen. Dieser Staub stammt etwa von Kometen. Das sind Brocken aus Gestein und Eis, die durchs Weltall fliegen.

Wenn die Erde die Flugbahn eines Kometen kreuzt, dringt Kometenstaub in die Lufthülle der Erde ein. Dabei leuchten die Körnchen für einen kurzen Moment auf, während sie verglühen. Wir können den Staub dann als Sternschnuppen am Himmel beobachten. Wissenschaftler sagen auch Meteore dazu. Gerade kann man recht viele Sternschnuppen sehen. Der Grund: Die Erde kreuzt diese Woche die Flugbahn eines Kometen. In vielen Gegenden in Deutschland soll der Himmel am Wochenende wolkenfrei sein. Außerdem scheint der Mond nicht besonders hell. Das bedeutet: freie Sicht auf die Sternschnuppen! dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020