Stimmen im Stall

Luisa und Erik sitzen am Adventssonntag mit Mama und Papa am Tisch. Erik darf die vierte Adventskerze anzünden. „Wann holen wir denn den Weihnachtsbaum?“, fragt er und sieht den Vater an. „In diesem Jahr holen wir keinen“, antwortet der Vater. „Wir besuchen die Oma auf dem Land.“ Erik und Luisa freuen sich. Bei der Oma ist es schön.

Sie wohnt auf einem Bauernhof in den Bergen. „Sicher liegt schon Schnee, dann könnt ihr Rodeln gehen“, freut sich Papa. „Prima!“, ruft Luisa und hopst durch das Zimmer, so dass der ganze Tisch wackelt. Es ist schon dunkel, als der Vater und die Kinder im Schuppen nach dem Rodelschlitten suchen. Denn der soll natürlich mit, wenn sie zur Oma fahren.

Zeit zum Rodeln

Am nächsten Morgen in aller Frühe geht es los. Die Kinder sind noch ganz müde und setzen sich verschlafen ins Auto. Im Dorf der Großmutter liegt überall schon Schnee. Dicke Flocken fallen vom Himmel, als sie ankommen. Luisa krabbelt aus dem Auto und knetet sofort einen Schneeball. „Dürfen wir rodeln?“, bettelt Erik, noch bevor er die Oma begrüßt hat. „Jaja“, sagt die Mutter und der Vater holt als erstes den Schlitten aus dem Auto. „Kommt aber bald wieder!“, ruft die Oma. „Dann gibt es Abendbrot.“

Als Erik und Luisa am Abend zurückkehren, steht eine Schüssel mit dampfender Suppe auf dem Tisch, als Nachtisch gibt es Bratäpfel. „Wisst ihr denn auch, dass morgen in der Heiligen Nacht alle Tiere sprechen können?“, fragt die Oma. Erik lacht: „So ein Quatsch. Tiere können doch nicht sprechen.“ Auch Luisa lacht, aber so ganz sicher ist sie sich nicht. Als sie im Bett liegt, überlegt sie, ob die Oma vielleicht doch Recht hat. Dann schläft sie schnell ein.

An Heiligabend haben alle viel zu tun. Der Vater und die Kinder gehen in den Wald und holen einen Baum. Die Oma und die Mutter sind den ganzen Tag in der Küche, um zu kochen und zu braten. Lecker riecht es im ganzen Haus. Wenn es doch bloß schon Abend wäre. Bald ist der Baum geschmückt und alle haben sich fein angezogen. Erik und Luisa warten ungeduldig auf den Weihnachtsmann. „Wollen wir mal sehen, ob die Tiere wirklich sprechen können?“, flüstert Luisa. Erik nickt. Beide schleichen hinaus und huschen über den Hof in den Stall. Dort stehen Omas Kühe und kauen auf ihren Heubüscheln herum. „Meinst du, es stimmt, was Oma sagt?“ Luisa ist es ein wenig unheimlich hier im schummrig beleuchteten Stall. „Frohe Weihnachten, Kinder.“ Wer war das? Erik und Luisa sind erschrocken. Da hat doch eben jemand gesprochen.

„Wo seid ihr denn?“, ruft der Vater vom Haus herüber. Beide laufen, so schnell sie können, zurück zur Haustür. „Im Stall hat jemand gesprochen“, berichten beide ganz außer Atem. „Vielleicht war es der Weihnachtsmann“, lächelt der Vater. „Kommt schnell hinein, sonst verpasst ihr noch die Bescherung.“

