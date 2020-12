Tag für Tag ein neues Blatt

Bestimmt ist euch das auch schon mal in den Sinn gekommen: Der Gedanke, dass die Sonne um die Erde kreist. Denn schauen wir im Laufe eines Tages immer mal wieder an den Himmel, haben wir Menschen den Eindruck, dass sich die Sonne am Himmel bewegt. Tatsächlich ist es aber so, dass die Erde die Sonne umrundet. Kaum zu glauben, aber wahr: Bis die Erde die Sonne einmal umkreist hat, dauert es ungefähr ein Jahr, also zwölf Monate oder 365 Tage.

Das bedeutet: Der Kalender, den man bei uns in Deutschland und eigentlich überall auf der Welt kennt, orientiert sich an der Sonne. Manche nennen ihn daher Sonnenkalender. Oft ist auch vom gregorianischen Kalender die Rede. Er entstand Ende des 16. Jahrhunderts durch eine Reform des julianischen Kalenders, der von Julius Caesar im Römischen Reich eingeführt wurde. Fakt ist jedenfalls, dass sich der gregorianische Kalender auf den Lauf der Erde um die Sonne bezieht, der zu bestimmten Zeiten ein Schaltjahrist.

Der Rhythmus der Natur

Wenn euch dieses Thema genauer interessiert, gebt einfach mal den Begriff „Schaltjahr“ in die Suchmaske auf der Internetseite www.wdrmaus.de ein oder stöbert bei www.fragfinn.de unter dem Stichwort „Kalender“. Kurzum: Die Menschen haben schon in der frühesten Menschheitsgeschichte versucht, den Rhythmus der Natur und ihren eigenen Lebensrhythmus zu erfassen. Der Grund dafür ist einfach: Mit einem Kalendersystem lassen sich Vorgänge innerhalb von größeren Zeiträumen eindeutig zuordnen.

Mit Kalendern können wir sowohl künftige als auch vergangene Zeitpunkte genau festlegen, uns für die Zukunft verabreden oder eindeutig festhalten, wann in der Vergangenheit etwas geschehen ist. Das bringt Ordnung und Struktur in unser Leben – zum Beispiel auch in euren Schulalltag. Denn stellt euch mal vor, es gäbe keine Einteilung in Wochentage. Dann wüsstet ihr ja gar nicht, wann ihr in die Schule gehen müsst und wann eure Klassenarbeiten anstehen.

Aktuell geht erneut ein Jahr zu Ende. Wer auf der Suche nach einem Kalender für 2021 ist, steht dabei vor der Qual der Wahl, denn es gibt eine riesige Auswahl an Neuheiten. Wir haben uns mal umgeschaut und sind auf diese Highlights gestoßen.

Für Kreative

„Bullet Journals“ sind aktuell voll der Hit. Was ein Bullet Journal ist? Nun, dabei handelt es sich im Prinzip um ein Notizbuch, das als Kalender dient und gleichzeitig Raum für viele andere Dinge lässt – etwa Gedanken, Ideensammlungen, verschiedene Listen und mehr. Sprich: So ein Bullet Journal kann, wenn ihr es kreativ nutzt, zu einem tollen Jahresplaner inklusive Tagebuch werden. Darin könnt ihr also sowohl eure Hausaufgaben als auch eure Geschenkideen für die kommenden Geburtstage und die nächste Weihnachtszeit festhalten. Schön strukturiert und optisch ansprechend ist etwa der „Bullet Journal Kalender 2021“ von Heye. Jahresunabhängig und ebenfalls sehr reizvoll sind bei Groh die Titel „Happy Bullet Journal“ und „Mein kreatives Bullet Journal“.

„Happy Bullet Journal“, Buchkalender, Groh, 14,99 Euro.

Für Schüler

Ein Muss für alle, denen keine Klassenarbeit und wichtige Termine mehr durch die Lappen gehen sollen, sind Schülerkalender. Hier ist genug Platz, für all eure Fächer, Hausaufgaben und anstehenden Referate. Allerdings gibt es die Schülerkalender auch mit spannenden Themenschwerpunkten. Insbesondere für Mädels cool: Der „Kalender für Rebel Girls“ mit Infos zu starken Frauen von Hanser oder der „You can change the world girl“-Kalender von Heye. Dort gibt es aber auch neutrale Titel für Jungs. Unser Tipp an euch lautet: Einfach mal stöbern.

„Kalender für Rebel Girls“, Hanser, 14 Euro.

Für Praktiker

Was tun mit gebrauchten Kalendern vom vergangenen Jahr? Eine gute Antwort bieten Postkartenkalender: Die einzelnen Seiten können später noch als Postkarten verwendet werden und an Freunde oder Familienmitglieder verschickt werden – etwa der Kalender „Die Welt der Tiere“ von Dumont, „Sonne im Herzen“ von arsEdition, „Seeblick“ von Alpha Edition oder „Du bist spitze“ von Heye. Besonders pfiffig: Es gibt auch Kalender, deren Seiten später zu Lesezeichen werden. So zum Beispiel „Gute Gedanken“ von Heye oder „Erdmännchen“ von Alpha Edition. Hier spielt Nachhaltigkeit also schon eine große Rolle. Noch umweltfreundlicher sind die nächsten Kalender in unserer Sammlung.

„Erdmännchen“, Lesezeichenkalender, Alpha Edition, 3,50 Euro.

Für Umweltbewusste

Wer sich für Umweltfragen interessiert, kann mit dem Kalender „Umwelt schonen & Geld sparen 2021“ nächstes Jahr jeden Tag eine andere wissenswerte Nachricht über unseren Planeten erfahren. Grandios im Übrigen: Es gibt Kalender, die Samenpapier enthalten, das sich in Erde einpflanzen lässt. Glaubt ihr nicht? Dann schaut mal auf www.primoza.de. Das Nürnberger Unternehmen hat dieses Jahr den Kalenderpreis des Deutschen Buchhandels als innovativster Kalender erhalten. Statt in den Mülleimer könnt ihr die Kalenderblätter einfach zerreißen und im Garten oder in Gefäße auf dem Balkon oder der Fensterbank einpflanzen. Und schon entsteht aus eurem alten Kalender etwas ganz Neues.

„Umwelt schonen & Geld sparen“, Abreißkalender, Bassermann, 5 Euro.

Für Sprachenlerner

Vokabeln zu büffeln, ist lästig, Vokabeln spielerisch aufzunehmen, macht hingegen Spaß. Wer‘s nicht glaubt, schaut sich einfach mal den „Kinder Kalender Englisch“ an. Mit dem könnt ihr täglich ein paar Worte Englisch lernen, und zwar ohne, dass das blöd oder anstrengend wäre. Die Vokabeln sind nämlich toll verpackt – in Witzen, Rätseln, Rezepten und mehr. Die Lösungen und Übersetzungen gibt’s praktischerweise auf der Rückseite jedes Kalenderblattes. Auch Französisch kann mithilfe von Kalendern gelernt werden.

„Sprachkalender Französisch“, Abreißkalender, Harenberg, 9,99 Euro.

