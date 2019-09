Tagebuch für später

Hallo, liebe Freunde! Viele Menschen möchten mehr über ihre Vorfahren wissen. Das ist spannend – aber es ist gar nicht so einfach, etwas herauszufinden, das schon so lange her ist. „Am besten fängt man beim Familienstammbaum an“, erklärt Harry Hase, als ich bei ihm auf eine Tasse Tee zu Besuch bin. Klassischerweise enthält dieser die Namen von Paaren und ihren Abkömmlingen. „In Wirklichkeit ist das aber was für Amateure“, meint Harry. Die wirklich interessanten Dinge stünden da nicht drin. Viel toller wäre es doch, könnten wir heute noch nachlesen, wie Harrys Urururoma Karotten zubereitet hat. Oder welche Streiche mein Cousin dritten Grades so ausgeheckt hat. „Ich hab’s!“, meint Harry. „Ein Tagebuch. Da steht alles drin.“ Aber wo sollen wir eins herbekommen? Wer weiß schon, ob unsere Ahnen überhaupt eins geführt haben? Harrys geniale Antwort: „Wir schreiben selbst eins – für unsere Nachkommen.“

