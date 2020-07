Technik-Welt erklärt

Dieser großartige Sammelband umfasst das ganze Universum der Technik zusammen mit grundsätzlichen Einblicken in die Welt der physikalischen Gesetze, und er bereitet alles so auf, dass es zum Kinderspiel wird. Er besteht aus fünf Teilen: die Mechanik der Bewegung, die Nutzbarmachung der Elemente, die Wirkung der Wellen, die Elektrizität und die Automatisierung. Er enthält ferner eine Übersicht über die Erfindungen verschiedener Maschinen und über naturwissenschaftliche Prinzipien.

Eine Besonderheit ist, dass die Maschinen nach ihrer Funktionsweise geordnet sind. So wird überraschend deutlich, was eine Waage mit einem Konzertflügel und eine Uhr mit einem Korkenzieher gemein haben. Nun fragt man sich aber, was Mammuts mit Technik zu tun haben. Sie sind das I-Tüpfelchen dieser Abenteuerreise, sie sind Begleiter der jungen Leser als witzige, skurrile Maskottchen, die in oft erstaunlichen Geschichten Naturgesetze und die Funktionsweisen der Maschinen originell erklären. Wenn sie hilflos Apparaturen bedienen, lockern sie den Prozess auf, sachliche Einsichten zu gewinnen. Man kann also auch viel lachen: So lernt es sich optimal.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor

leseleben.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.07.2020