Test mit vier Pfoten

Hallo, liebe Freunde! Ihr wisst ja: Ich muss immer ganz genau wissen, wie etwas funktioniert. Diese Kinoorgel zum Beispiel. Am besten ist, man probiert es selber aus. Also erstmal: rauf auf den Hocker. Ah, eine wacklige Angelegenheit. Am Polster festkrallen, hochziehen, mit dem Schwanz ausbalancieren... und: Ich sitze. Das wäre schon geschafft! Schauen wir uns einmal den Knopf hier oben an. „Wassergeräusch“ steht da drauf. Ha! Das kenn ich, das kann ich auch machen, wenn ich in eine Pfütze springe! Und daneben: „Regen“. Das ist ja unheimlich. Fast so, als wäre man im Wald unterwegs und es prasselt auf Blätter und Waldboden herab. Auf dem nächsten Knopf steht „Sturm“. Oh je! Bricht der jetzt über mich herein, wenn ich da drauf drücke? Das lass ich dann doch mal lieber. Versuchen wir es stattdessen mit „Donner“, ja? Ah! Vor lauter Schreck bin ich doch glatt vom Hocker gefallen. Ich lass doch lieber die Experten ran... bald ist ja wieder Kinder-Uni. Viel Spaß!