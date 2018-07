Anzeige

Schweine lassen ebenfalls die Zunge raushängen, schwitzen können sie gar nicht. Das Sprichwort „schwitzen wie ein Schwein“ ist also Quatsch. Außerdem interessant: Würden die quiekenden und grunzenden Tiere in die Sonne gehen, bekämen sie ganz schnell einen Sonnenbrand, weil sie kein Fell haben. Deshalb bleiben auch sie lieber im Schatten. So wie Menschen, nehmen Vögel gerne mal ein Bad, sie freuen sich also, wenn wir Menschen ihnen eine Schale mit Wasser hinstellen, in der sie planschen können. Und ist gerade kein erfrischendes Bad in der Nähe, dann plustern sie sich auf. Dadurch kommt kühler Wind schneller an die Haut, und die Wärme staut sich nicht so sehr im Gefieder an. Steht mittags die Sonne am höchsten, bewegen sich die Tiere so wenig wie möglich.

Ähnlich wie wir Menschen fächern sich Bienen auch Luft zu: Wird es ihnen zu warm, setzen sich die Tiere vor den Bienenstock und leiten Luft hinein. Wie lebendige Ventilatoren vibrieren sie mit ihren Flügeln. Reicht das nicht, dann fliegen die gelb-schwarzen Tiere in den Schatten und landen an Pfützen, um zu trinken.

