Tierisches Meisterwerk

Hallo, liebe Freunde! Auch Tiere können kunstvolle Dinge erschaffen. Das glaubt ihr mir nicht? Dann habt ihr wohl noch nie etwas von Pigcasso gehört! Seit sie vor dem Schlachter gerettet wurde, lebt die Schweinedame auf einem Gnadenhof in Südafrika. Dort hat sie ihr Talent entdeckt: Pigcasso malt gerne. Das heißt: Wenn sie nicht gerade grunzt, schläft oder frisst, dann steht sie vor der Leinwand. Und schafft mit dem Pinsel im Maul tolle Bilder, mit denen sie sogar Geld verdient. So viel Schwein muss man erst einmal haben! Ich will es jetzt auch als Künstler versuchen. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Alles, was man dafür braucht, ist ein wenig Inspiration. Und die werde ich schon irgendwo finden. Aber zuerst gehe ich etwas futtern ...

