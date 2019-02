Tipps für das Pausenbrot

Wenn die Pausenklingel ertönt, heißt es meistens: Raus auf den Schulhof oder den Flur. Endlich bewegen, herumrennen und spielen. Schließlich hat man schon lang genug im Klassenzimmer gesessen. Doch während der Pause ist nicht nur Zeit zum Toben, sondern auch fürs Pausenbrot. Das ist wichtig, damit es wieder genug Energie für den Unterricht gibt.

Doch manchmal ist nicht klar, was man in der Pause am besten isst. Für solche Fragen gibt es Experten, also Menschen, die sich genau auskennen. Eine von ihnen ist Monika Maurer. Sie ist Ernährungsberaterin. In ihrem Alltag hilft sie Kindern und Familien, die Probleme mit Ernährung haben.

Frühstück ist wichtig

Sie sagt: Es ist gut, vor der ersten Stunde zu Hause schon zu frühstücken. Dann geht man nicht mit Hunger in die Schule. Sie empfiehlt Müsli, Milch und Obst. Doch was soll nun am besten auf ein gesundes Pausenbrot? „Nicht immer dasselbe“, sagt Maurer. Ein Mal Nutella auf dem Brot ist nicht so schlimm, aber es darf nicht zu oft sein. „Abwechslung ist ganz wichtig“, sagt sie.

Kinder brauchen viel Eiweiß für ihren Körper, weil sie noch wachsen. Eiweiß ist zum Beispiel in einer Scheibe Käse, in Frischkäse oder Kräuterquark drin. Wenn das also aufs Pausenbrot kommt, ist das eine gesunde Mahlzeit für die Pause. Doch nicht nur das, was auf das Brot kommt, ist wichtig, sondern auch das Brot selbst.

Vollkornbrot ist besonders gut, weil es mehr Nährstoffe als anderes Brot hat und schneller satt macht. Beim nächsten Einkauf beim Bäcker einfach mal drauf achten! Von süßen Stücken sollte man dagegen besser die Finger lassen, besonders, wenn es um das Frühstück geht. Die Expertin Monika Maurer sagt: „Die süßen Teile schmecken zwar am Anfang, geben einem aber nicht viel Energie. Man fühlt sich danach sogar eher schlapp und müde.“ Eine gute Alternative sind Obst und Gemüse. Doch wie viel davon ist gut? Die Antwort von Monika Maurer: fünf Portionen am Tag. Doch woher weiß ich, was eine Portion ist?

Dafür gibt es einen sehr einfachen Trick. Wenn das Obst oder Gemüse, also zum Beispiel der Apfel, die klein geschnittenen Karotten oder die Tomate, in die eigene Hand passen, ist das eine Portion. Also fünf Hände voll Obst und Gemüse an einem Tag sind ideal. Diese Regel gilt so lange, wie der Körper noch am Wachsen ist. Denn je größer man wird, desto mehr Energie von außen, also durch Essen, braucht der eigene Körper auch. Aber: Es ist gar nicht so leicht, auf fünf Portionen am Tag zu kommen. Deshalb ist es gut, zusammen mit dem Pausenbrot immer ein bisschen Obst und Gemüse in die Box zu packen.

Langsam kauen

Es ist aber nicht nur entscheidend, was ihr esst, sondern wie ihr es esst. Jutta Mata ist auch eine Ernährungsexpertin. Sie ist Professorin an der Universität in Mannheim und hat viel zum Thema Ernährung geforscht. Sie sagt: „Wer langsamer ist, wird schneller satt.“ Wie geht denn das?

Die Antwort: Man fühlt sich nicht sofort satt, wenn man isst. Das Gefühl, satt zu sein, kommt erst etwas später. Deshalb ist es besser, langsam zu essen und auf seinen Körper zu hören, ob er schon genug hat. Ihr kennt das: Wer schnell ist, fühlt sich plötzlich so voll. Der Grund: Das Gefühl, satt zu sein, kommt erst mit Verzögerung und wer schnell und viel isst, hat dann schon zu viel gegessen, obwohl er es zuerst gar nicht bemerkt hat.

Wichtig ist auch, dass zu regelmäßigen Zeiten gegessen wird. Die Schulpausen eignen sich dafür sehr gut. So kann sich der Körper an den Rhythmus gewöhnen und der Hunger kommt nicht mehr so überraschend.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019