Tipps für einen Corona-Geburtstag

Möchtest du einen deiner Freunde zum Geburtstag überraschen? Hier sind ein paar Ideen dafür.

Videoanruf

Wenn ihr euch beim Gratulieren sehen könnt, kommen die Glückwünsche toll an. Also versuche doch einen Videoanruf. Vielleicht kannst du sogar mehrere Freundinnen und Freunde in einem Video zusammenschalten? Dann wird das eine richtige Internet-Party. Dabei könnt ihr auch zusammen Pantomime spielen oder Geräusche raten.

Deko

Kann das Geburtstagskind aus dem Fenster, der Tür oder vom Balkon schauen? Dann kannst du den Vorgarten oder den Gehweg schmücken. Dazu eignen sich Ballons, Wimpelketten, Schriftbanner, Papierketten und vieles mehr. Hauptsache, es wird bunt!

Schnitzeljagd

Du legst Hinweise, die das Geburtstagskind zur Wohnung eines Freundes oder einer Freundin führen.

Dort wird das Geburtstagskind dann vom Fenster aus mit Blumen, Konfetti und Geschenken begrüßt. Und es gibt Hinweise, zu welcher Freunde-Wohnung es als Nächstes geht. dpa

