Hallo, liebe Freunde! Ich bin mal wieder unterwegs und schaue mir am Samstag, 27. Juli, das große Einkaufszentrum Q6/Q7 an – und sorge natürlich für viel Unterhaltung! Denn zum Auftakt der Sommerferienwoche gibt es dort von 11 bis 17 Uhr einen Familientag ganz in meinem Namen. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist auch nicht nötig. Ob jung oder alt – bringt gerne eure Freunde, Großeltern oder jüngeren Geschwister mit! Mit einer Laufkarte ausgestattet, könnt ihr euch auf eine kleine Tour durch das Quartier begeben und kleine Aufgaben erledigen. Ist sie erfüllt, bekommt ihr einen Stempel auf die Karte. Mit etwas Glück könnt ihr dann an der Verlosung teilnehmen – und vielleicht sogar coole Geschenke gewinnen? Nicht zu vergessen die Seifenblasenshow! Ich freue mich auf euch.

