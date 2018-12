Trauben um Mitternacht

Auf der ganzen Welt feiern Menschen den Abschied vom alten Jahr – und begrüßen das neue. Aber nicht alle tun das zur gleichen Zeit: Die Chinesen sind erst nach uns dran. Denn sie berechnen den Neujahrstag nach ihrem eigenen, traditionellen Kalender. Der erste Tag des neuen Jahres fällt demnach auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Dieses Mal wird am 5. Februar gefeiert. Habt ihr euch schon einmal gefragt, woher das Fest überhaupt kommt und warum es so heißt? Oder wie wir auf die Idee gekommen sind, Raketen in die Luft zu schießen? Wir haben ein paar Fakten zusammengetragen – sowohl lustige als auch ernste.

S wie Silvester I.

Viele Feiertage in Deutschland haben einen religiösen Ursprung. Nicht aber Neujahr. Dennoch ist ein Kirchenoberhaupt der Namensgeber des Festes. Denn dieses ist nach Papst Silvester benannt, der am 31. Dezember 335 starb. Silvester ist ein Name aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „Waldbewohner“.

I wie Innozenz XII.

Noch ein Geistlicher, der das Silvesterfest geprägt hat. Papst Innozenz XII. hat nämlich das Datum festgelegt. Zwar feierten schon die Römer den Jahreswechsel vom 31. Dezember auf den 1. Januar. Doch im Laufe der Geschichte waren sich die Menschen immer wieder nicht ganz einig, wann denn das neue Jahr beginnen soll. Innozenz machte dem Chaos ein Ende, als er im Jahr 1691 festlegte, dass der 1. Januar der erste Tag des neuen Jahres sein soll.

L wie Langeweile

So ein Silvesterabend kann ganz schön lang werden. Vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, so lange aufzubleiben. Es gibt aber viele schöne Ideen, wie man sich die Zeit vertreiben kann: Die Familie schaut nach dem Essen gemeinsam einen Film oder spielt zusammen etwas. Oder man macht eine nächtliche Wanderung und trinkt noch eine heiße Tasse Kakao, bevor endlich Mitternacht ist.

V wie Vorsätze

Der Jahreswechsel ist auch die Zeit der guten Vorsätze. Menschen wollen etwas ändern und ihr Leben verbessern. Klassiker unter den guten Vorsätzen sind: mehr Sport, weniger Stress oder mit dem Rauchen aufhören. Wer unbedingt etwas in seinem Alltag anders machen möchte, braucht dafür aber natürlich keinen Jahreswechsel – das geht auch an allen anderen Tagen im Jahr.

E wie Essen

Am Silvesterabend gibt es oft ein besonderes Festessen. Raclette und Käsefondue sind beliebt. Aber auch Glückskekse oder die Feuerzangenbowle – der Punsch erinnert viele Menschen an einen Filmklassiker mit Heinz Rühmann und wird traditionell an Silvester getrunken – damit müsst ihr allerdings noch ein bisschen warten.

S wie Schlafmütze

Der 1. Januar ist ein Feiertag. Das trifft sich gut: Denn wer erst so spät ins Bett geht, muss schließlich Schlaf aufholen – damit er nicht gleich hundemüde ins neue Jahr startet.

T wie Tiere

Viele Tiere finden Silvester nicht so toll. Sie wissen nämlich nicht, was los ist, wenn die vielen Böller einen Riesenkrach machen – und haben natürlich Angst. Wer also zum Beispiel eine Katze oder ein Meerschweinchen hat, sollte sich besonders gut um sie kümmern. Man kann dann etwa die Vorhänge schließen und Leckerlis bereitlegen, um das Tier zu beruhigen.

E wie Europa

Auch andere Länder haben ihre Bräuche. Gerade sind in der Schweiz die „Kläuse“ unterwegs: verkleidete Menschen, die die bösen Geister aus den Häusern treiben. In Edinburgh gibt es eine der größten Silvesterpartys des Landes, wenn die Schotten ihr „Hogmanay“ feiern. Und die Spanier essen um Mitternacht zwölf Weintrauben – zu jedem Gongschlag eine. Das soll Glück bringen.

R wie Rakete

Ein Silvester ohne Feuerwerk können wir uns heute kaum vorstellen. Ursprünglich kommen die Knallkörper aus China. Früher gab es Feuerwerksvorführungen, für die sich die Menschen an einem Platz versammelten. Heute kann jede Familie selbst ein Feuerwerk machen. Es gibt aber auch immer mehr Menschen, die das nicht gut finden – weil Feinstaub in der Luft zurückbleibt und der Müll nicht gut für die Umwelt ist. Deshalb verzichten sie auf die Silvesterknallerei.

