Umstrittener Schutz

Masern werden oft als Kinderkrankheit bezeichnet, ebenso wie Röteln oder Windpocken. Das kommt daher, weil die meisten Menschen daran erkranken, wenn sie noch Kinder sind. Aber nur weil es Kinderkrankheit heißt, sollte man sich nicht dazu verleiten lassen, sie nicht ernst zu nehmen: Masern können lebensbedrohlich sein.

Weil es in jüngster Zeit immer häufiger zu Infektionen kommt, will Jens Spahn nun die Impfung zur Pflicht machen. Spahn ist Politiker, vielmehr Bundesgesundheitsminister. Sein Ziel: die Masern in Deutschland ausrotten.

Wenn ein Mensch nicht gegen Masern geimpft ist, dann kann er sich theoretisch bei jedem Kontakt mit anderen – zum Beispiel auch nur beim Spielen auf dem Schulhof – anstecken. Die Viren werden durch Tröpfchen übertragen – beim Husten, Niesen oder Sprechen. Das bekommt man nicht einmal mit.

Madagaskar

Eine richtige Epidemie gibt es derzeit zum Beispiel in Madagaskar: Dort sind seit September 120 000 Menschen krank geworden. Der Virus hat ein leichtes Spiel: Viele Kinder sind nicht geimpft. Es fehlt an Geld oder an Aufklärung. Deshalb sind vor allem ärmere Länder von Masern betroffen – das heißt meist die Kinder, die dort leben.

Alarm

Aber nicht nur dort. Auf der ganzen Welt haben sich von Januar bis März 2019 die gemeldeten Fälle im Vergleich zum Zeitraum dieser drei Monate im Jahr zuvor vervierfacht: 170 Länder meldeten zusammen rund 112 000 Erkrankungen, verglichen mit 28 000 im vergangenen Jahr. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO), deren Aufgabe es ist, Krankheiten zu bekämpfen, nun Alarm geschlagen.

Symptome

Wer die Masern hat, fühlt sich ein bisschen wie bei einer Grippe mit Fieber, Husten und Schnupfen. Irgednwann bekommt er einen roten Hautausschlag. Tückisch ist: Schon fünf Tage, bevor er den typischen Ausschlag hat, ist er ansteckend. Behandeln kann man Masern nicht so gut, denn Antibiotika wirken nicht. Stattdessen können Folgeschäden bleiben.

Experten

Selbst die, die beruflich mit Masern zu tun haben und sich gut auskennen, sind sich nicht einig, ob eine Impfpflicht hilft. Ole Wichmann vom Robert-Koch-Institut – das ist eine deutsche Einrichtung, die Erkrankungen überwacht – findet zum Beispiel, zuerst sollte man andere Dinge anpacken, zum Beispiel sollten Krankenkassen mehr dafür werben, dass nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche zu Untersuchungen gehen. Eine Impfpflicht, wie Spahn sie vorschlägt, würde nichts bringen.

Regeln

Der Vorschlag des Ministers wird nun Anfang Mai erwartet. Er hat auch ein paar Unterstützer: die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, zum Beispiel. Sie hat gesagt: „Staatliches Handeln ist gefragt, wenn das Risiko, andere Kinder in Kindergärten, Schulen oder in anderen Einrichtungen zu gefährden, nicht anders in den Griff zu bekommen ist.“

Nutzen

Gegen Masern gibt es einen Impfstoff, der aus genau den Masernviren besteht, die eigentlich krank machen – aber in schwacher Form. Deshalb macht eine Impfung nicht krank, sondern immun: Man ist dann vor der Krankheit geschützt. Aber auch eine Impfung kann Nebenwirkungen haben, und manchmal wirkt sie nicht – und dann kann auch ein geimpfter Mensch an Masern erkranken.

Wie das Robert Koch Institut erklärt, ist allerdings der Mensch das einzige Lebewesen auf der Welt, das an Masern überhaupt erkranken kann. Die Einrichtung erklärt deshalb: Würden alle Menschen geimpft, wäre eine vollständige Auslöschung des Virus möglich. ble/dpa

