Unordnung im Arbeitszimmer

Seit Monaten arbeitet Volker nun von daheim aus. Wie viele Eltern ist er schon im März ins sogenannte Homeoffice gewechselt. Volker hat sich dafür zuhause ein eigenes Büro eingerichtet. Dort sitzt er nun von morgens um 9 Uhr bis abends um 17 Uhr. Mittags macht Volker dann einen kurzen Spaziergang und nach seinem Feierabend schaltet er für gewöhnlich den Fernseher an. Eigentlich klingt alles nach einem immer gleichen Arbeitstag. Doch mittlerweile ist etwas Unordnung in sein Arbeitszimmer geraten – und auch in unseren zwei Bildern haben sich einige Dinge verändert. Findet ihr die fünf Fehler, die sich in das zweite Bild geschlichen haben? Volker kann nämlich nur dann gut arbeiten, wenn alles ordentlich ist...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020