Unsichtbare Keime

Nach der Toilette waschen wir uns die Hände – klar! Und vor dem Kochen und Essen auch. Und sonst? Regelmäßiges Händewaschen ist wichtig. Vor allem deshalb, weil wir täglich mit einer Vielzahl von Erregern in Kontakt kommen.

Wie gelangen diese Erreger in unseren Körper? Stellt euch einmal vor: Jemand, der die Grippe hat, niest in die Hand, wo die Viren haften bleiben. Gibt er einem anderen Menschen nun die Hand, können diese weiterwandern. Fasst sich der andere danach zum Beispiel an die Nase, kann er sich über die Schleimhäute anstecken.

Lang genug und mit Seife

Da Erreger für das bloße Auge nicht sichtbar sind, sollte man seine Hände regelmäßig waschen – etwa direkt bei der Rückkehr nach Hause. Aber auch nach Kontakt mit Abfällen oder Tieren, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen empfiehlt sich eine sorgfältige Reinigung.

Also Wasserhahn an und Hände kurz unter den Strahl halten? Das reicht nicht.

Auf jeden Fall solltet ihr immer Seife benutzen. Denn sie löst Fettstoffe von der Haut, an denen die Keime haften. Beim Waschen solltet ihr eure Hände gründlich einseifen: Also Handinnenflächen und Handrücken ebenso wie Fingerspitzen und die Zwischenräume. Auch an die Fingernägel denken. Etwa 20 bis 30 Sekunden lang sollte man die Seife sanft verreiben. Tipp: einfach zwei Mal das Happy-Birthday-Lied summen.

Immer gut abtrocknen

Anschließend könnt ihr eure Hände unter fließendem Wasser abspülen und sie dann sorgfältig abtrocknen. Das ist mindestens genauso wichtig wie ein ordentliches Waschen. Denn in feuchter Umgebung halten sich Keime erst recht gut. Mit einem Handtuch lassen sich Erreger aber noch zusätzlich zum Waschen entfernen – durch die Reibung. Handtücher sollten natürlich regelmäßig gewechselt werden: Das ordentlichste Waschen bringt nichts, wenn die Hände danach im schmuddeligen Handtuch landen. Übertreiben solltet ihr es aber auch nicht. Es geht um das richtige Maß an Hygiene.

Und natürlich solltet ihr auch auf andere Rücksicht nehmen. Wer niesen muss, sollte dies am besten in die Ellenbeuge tun, nicht in die Hand. ble/dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020