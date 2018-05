Verrücktes Eis

Anzeige

Hallo, liebe Freunde! Geht es euch bei Eis genauso wie mir? Ich mag es kalt und cremig. Vor allem, wenn es draußen heiß ist. Am liebsten soll es rosa sein oder dunkelbraun. Meine Lieblingssorten – könnt ihr sie erraten? Klar, Erdbeere und Schokolade. Letztens war ich mit Elli Ente und Harry Hase im Eiscafé. Ach du lieber Fuchs, was gibt es dort für Sorten! Habt ihr schon einmal salziges Eis gegessen? Elli hat sich getraut. Meersalz-Karamell hieß der Geschmack. Und Harry hat doch echt Möhre-Limette bestellt. An so etwas Verrücktes traue ich mich nicht heran! Obwohl meine Freunde genüsslich an ihren Kugeln schleckten und danach noch mehr wollten. Da habe ich nicht schlecht gestaunt.