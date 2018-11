Verstrickte Sache

Hallo, liebe Freunde! Für den Winter will ich mir ein neues Hobby zulegen. Stricken erscheint mir praktisch, denn wenn es kalt wird, braucht man eh etwas Warmes zum Anziehen. Meine Grundausstattung: Nadeln, Schere und natürlich Wolle. Damit mache ich mich auf den Weg zu Elli Ente. Ich muss ihr ja nicht erzählen, dass ich im Nullkommanichts zwar jede Menge Schlaufen und Maschen produziert, aber irgendwie kein richtiges Strickwerk zustande gebracht habe. Elli, die im Handumdrehen eine wirklich flauschige Mütze für mich zaubern will, versüßt mir die Warterei mit Keksen und heißer Schokolade. Tja, was soll ich sagen? Genauso habe ich mir mein neues Hobby vorgestellt. Haltet euch schön warm, liebe Freunde! Euer Fred Fuchs!

