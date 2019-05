Viel Spaß im Hörsaal!

Hallo, liebe Freunde! Wisst ihr, dass auch Tiere schon ins All geflogen sind? Nicht nur die Hündin Laika schrieb 1957 an Bord von Sputnik 2 Raumfahrtgeschichte, sondern auch Hasen, Affen oder Schildkröten waren bereits auf Mission. Soweit ich weiß, hatte bislang aber noch kein Fuchs die Ehre – das übernehme ich gern! Bis es soweit ist, lerne ich alles über das Sonnensystem, die Planeten und unseren Mond. Da kommt die Kinder-Uni wie gerufen. Viel Spaß in der Vorlesung!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.05.2019