Hallo, liebe Freunde! Welche Sportart passt zu mir? Ich könnte es mit Armdrücken versuchen – aber dafür muss ich jemanden überreden, der mitmacht. Auf zu Harry Hase! Der ist aber so gar nicht begeistert. Er döst lieber. Ob ich Elli Ente fragen soll? Dafür muss ich aber wieder zurück, an das andere Ende unseres Waldes. Auf geht’s! Doch Elli hält nix vom Armdrücken – sie sorgt sich um ihr prächtiges Federkleid, das dabei zerrupft werden könnte. Sie schlägt vor, dass wir stattdessen ein Wettschwimmen machen. Aber ich bin ja nicht blöd – die Ente gewinnt das locker. Was anderes wäre es, wenn Harry auch mitmachen würde . . . also laufe ich noch einmal rüber zu Harry. Puh . . . langsam komme ich ins Schwitzen! Harry hat gerade sein Mittagsschläfchen beendet und das ist, wie sich zeigt, eine gute Voraussetzung. Er packt sofort seine Taucherbrille und Schwimmflossen ein – und so kehren wir zurück zu Elli, die schon ungeduldig auf uns wartet. Ich bin mittlerweile allerdings völlig aus der Puste. Wie oft bin ich jetzt zwischen Harry und Elli hin- und hergelaufen? Keine Ahnung! Aber während die beiden ins Wasser springen, muss ich mich erstmal ins Gras fallen lassen und durchschnaufen. Bevor das jetzt zu anstrengend wird, bin ich heute lieber mal der Schiedsrichter . . .

