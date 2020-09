Von der Idee zur App

Die einen springen durch die Gegend und sammeln Punkte. Die anderen fahren oder fliegen um die schnellsten Zeiten. Manche ernten am liebsten Gemüse oder Süßigkeiten. Einige ballern Monster über den Haufen. Viele Leute lieben Videospiele. Doch wie entstehen die Apps und Programme auf unseren Smartphones, Computern und Konsolen überhaupt?

Johanna und Mario Janiszewski wissen das genau. Die Eheleute sind Spiele-Designer. Ihr Beruf ist es, Computerspiele zu erfinden und zu entwickeln. „Alles beginnt mit einer Idee“, sagt Johanna Janiszewski. „Die muss dann in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, damit sie als Spiel funktioniert.“ Die Entwickler müssen sich überlegen, was für eine Gattung das Spiel sein soll: etwa ein Sportspiel, ein Puzzle, ein Abenteuerspiel und so weiter.

Viele Arbeitsschritte

Die Spielidee wird in mehreren Schritten weiterentwickelt. Um die Idee herum muss eine Geschichte entstehen. Dann gibt es oft verschiedene Designer, die die Geschichte umsetzen. „Nur wenn der Spielablauf flüssig und logisch ist, entsteht Spielspaß“, erklärt Mario Janiszewski.

Grafikerinnen und Grafiker verleihen dem Spiel ihr Aussehen. Sie erschaffen die Landschaften, die Gegenstände, die Effekte und natürlich die Spielfiguren. Nun müssen sich die Figuren noch bewegen. Bei der Animation werden einzelne Bilder in Bewegungen verwandelt. „Das Spiel muss auf die Befehle der Spieler reagieren“, sagt der Experte.

Alle diese Dinge werden programmiert. Je größer und aufwendiger das Spiel ist, desto mehr Arbeitsschritte und Leute kommen bei der Entwicklung dazu. Manchmal gibt es extra Autorinnen und Autoren, die die Handlung des Spiels aufschreiben. „Sie erfinden Geschichten über die Spielfiguren“, sagt Johanna Janiszewski. „So wird versucht, Spannung zu erzeugen und die Spieler an das Videospiel zu fesseln.“ Für andere Spiele komponieren Musiker Melodien und ganze Songs. Bevor das Spiel gekauft oder heruntergeladen werden kann, folgen Tests. Wieder und wieder werden die Level gezockt, um Fehler zu entdecken. Oft testen auch andere Leute das Spiel. So finden die Entwickler heraus, ob etwa ein Rätsel zu schwer oder die Geschichte nicht ganz logisch ist. Hinter einem Videospiel steckt also jede Menge Arbeit von Leuten in vielen verschiedenen Berufen. dpa

