Warum brauchen wir Sauerstoff?

Warum ist Luft für uns Menschen so wichtig? Das möchte Simon Freitag (10), der in die Schillerschule Mannheim geht, wissen.

Wir brauchen die Luft zum Atmen. Das ist für den Menschen lebenswichtig. Denn in der Luft steckt auch Sauerstoff. Und der sorgt dafür, dass unser Körper mit Energie versorgt wird.

Wenn wir einatmen – das können wir durch die Nase oder durch den Mund –, strömt die Luft in unsere Lunge. Dieses Organ ist so aufgebaut, dass es den Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft in unser Blut leitet. Mehr noch: Er wird durch unseren gesamten Körper gepumpt.