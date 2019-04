Warum feiern wir Ostern?

Lilly, 9 Jahre alt und aus Mannheim-Gartenstadt möchte wissen: Warum gibt es das Osterfest?

Ostern ist neben Weihnachten das wichtigste Fest im Christentum. An Weihnachten feiern Christen die Geburt von Jesus, an Ostern die Auferstehung von Gottes Sohn.

Der Termin, wann Ostern gefeiert wird, unterscheidet sich von Jahr zu Jahr. Der Ostersonntag ist dabei stets der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Festgelegt hat das die Kirche nach dem jüdischen Passahfest und dem Mond.

Woher das Fest seinen Namen hat, ist nicht geklärt. Manche Experten glauben aber, dass der Name von dem heidnischen Ostara-Fest abgeleitet wurde.

Ostern besteht aus vier Feiertagen, die zusammengehören. An Gründonnerstag gedenken Christen dem letzten Abendmahl. Dieses hat Jesus an diesem Tag mit seinen Jüngern begangen, so steht es in der Bibel. Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus von Judas verraten und von Pontius Pilatus verurteilt wird und schließlich am Kreuz stirbt. Laut der Bibel ist Jesus’ Auferstehung am dritten Tag, das feiern Christen an Ostersonntag. Einen Tag danach trifft Jesus zwei seiner Jünger, die die frohe Botschaft verkünden – und das feiern Christen an Ostermontag.

Was hat das jetzt alles mit dem Osterhasen und bunten Eiern zu tun? Das lässt sich so erklären: Ostern hat etwas mit neuem Leben zu tun. Es wird auch immer im Frühling gefeiert, also in einer Zeit, in der die Natur zu neuem Leben erwacht. Dann kann man auch den Hasen über die Felder hoppeln sehen. Vor diesem Hintergrund lässt sich der Hasen ebenso wie das Ei als ein Symbol des Lebens verstehen. Im Laufe der Zeit und je nach Land oder Region haben sich noch viele andere Bräuche rund um Ostern etabliert. Aber mit allen soll das Leben gefeiert werden. ble

