Warum frieren Fische im Winter nicht ein?

Arten wie Barsch oder Karpfen bewegen sich im kalten Wasser kaum noch. Sie sind aber nicht eingefroren, sondern versuchen, Energie zu sparen.

Wenn ein See im Winter zugefroren ist, hat die Eisdecke zunächst einen positiven Effekt. Sie schützt das Wasser unter dem Eis vor kalter Luft. Dadurch hat es am Grund des Sees immer etwa plus vier Grad Celsius. Die Fische würden sich im Winter deshalb meist an der tiefsten Stelle am Boden aufhalten, um nicht zu erfrieren, erklärt der Naturschutzbund (Nabu) Baden-Württemberg.

Ein Loch ins Eis hauen

Viel gefährlicher ist es für die Tiere, wenn im See der Sauerstoff knapp wird. Denn bei einer dicken Schnee- und Eisdecke gelangt kaum noch Licht ins Wasser. Die Pflanzen brauchen das Licht aber, um genügend Sauerstoff zu bilden. Im Gartenteich sollte daher bei Dauerfrost ein Loch ins Eis gehauen werden, damit die Fische nicht ersticken. Arten wie der Barsch oder der Karpfen bewegen sich fast kaum noch im Winter. Sie versuchen, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, um einen Sauerstoffmangel zu verhindern. soge

