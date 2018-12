Warum gibt es Krieg?

Warum führen Menschen Krieg? Das möchte der elf Jahre alte Arne aus Mannheim wissen.

Seit es Menschen gibt, gibt es auch Kriege. Menschen haben unterschiedliche Meinungen – und das ist auch völlig in Ordnung. Schwierig wird es, wenn sie – statt Gespräche miteinander zu führen – zu Gewalt greifen.

Von Krieg sprechen wir, wenn sich zwei oder mehr Länder gegenseitig bekämpfen. Warum sie das tun, kann viele unterschiedliche Gründe haben. Doch oftmals geht es dabei um Macht. Es kann auch sein, dass innerhalb eines Landes Konflikte ausgetragen werden – etwa weil eine Gruppe nicht mit der Regierung einverstanden ist, sich ungerecht behandelt fühlt und sich so dagegen wehrt.

Das Schlechte an Kriegen ist, dass oftmals die Menschen am meisten darunter leiden, die mit dem Krieg gar nichts zu tun haben: die Bevölkerung. Deshalb haben viele Staaten die Genfer Konventionen unterschrieben. In den Verträgen ist festgehalten, dass Menschen im Krieg geschützt werden sollen.

Noch besser ist, wenn es erst gar nicht zum Krieg kommt – oder dieser beendet wird, indem man Frieden schließt. Viele Menschen setzen sich für Frieden ein, indem sie zum Beispiel bei Demonstrationen auf die Straße gehen. Und jedes Land kann seine Haltung dazu verändern. Deutschland und Frankreich etwa haben sich in der Vergangenheit bekämpft. Heute arbeiten die Nachbarn zusammen. ble

