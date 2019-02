Warum gibt es so viele Autos?

Die zehnjährige Fiona aus Mannheim findet, ohne Autos gäbe es viel bessere Luft. Sie will wissen: Warum gibt es überhaupt so viele Fahrzeuge?

Die Zahl der Fahrzeuge auf der Welt steigt ständig. Täglich werden neue Autos produziert. Schauen wir uns einmal die Zahlen nur für Deutschland an: Zu Beginn des Jahres 2018 wurden rund 57 Millionen Kraftfahrzeuge gezählt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt weiß, ist die Zahl seit dem Jahr 2009 um rund sieben Millionen angestiegen. Dazu gehören zwar auch Motorräder und Lastkraftwagen, aber den mit Abstand größten Anteil am Fahrzeugbestand haben die Autos.

Warum aber sind heute so viele Autos auf unseren Straßen unterwegs? Ein Blick auf die Geschichte zeigt: Autos brachten den Menschen nicht nur mehr Mobilität, sondern vor allem auch mehr Wohlstand. Und je reicher die Menschen wurden, desto mehr Autos konnten sie sich leisten. Umgekehrt gilt: In unserer Gesellschaft ist es ein Muss, mobil zu sein. Besonders eine Eigenschaft machte das Auto daher so attraktiv: Es fährt selbst – dank Verbrennungsmotor. Dieser aber erzeugt auch Abgase – und weil es mittlerweile so viele Autos gibt, bereitet das vielen Menschen Sorgen.

Deshalb wird derzeit viel diskutiert: über die Menge an Schadstoffen in den Städten, aber auch über sauberere Technik wie etwa Autos, die über einen Elektromotor verfügen. Einige Wissenschaftler gehen sogar davon aus, dass es in naher Zukunft fliegende und selbstfahrende Autos geben wird, die keine Schadstoffe ausstoßen. Viele Experten glauben außerdem, dass es künftig auch nicht mehr nötig sein wird, dass jeder sein eigenes Auto besitzt – und das hat noch etwas Gutes: Es gibt dann auch weniger Staus. ble

