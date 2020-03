Warum gibt es so viele verschiedene Religionen?

Leander, 9 Jahre, aus Wallstadt will wissen, weshalb Menschen an so Unterschiedliches glauben.

Es gibt so viele verschiedene Religionen, weil es so viele verschiedene Menschen, Länder und Völker gibt. Denn der Kontinent und das Land, in dem wir Leben und aufwachsen, entscheidet zu einem großen Anteil auch darüber, was wir glauben, an wen oder was wir glauben und wie wir uns unsere Götter, unsere Heiligen oder unsere Geister vorstellen. In der Regel ist es so, dass der Glaube von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben wird. Deshalb gibt es meistens in jeder Region auch eine Religion, die dort am häufigsten vorkommt.

Doch auch innerhalb einer Religion gibt es Unterschiede: In Deutschland zum Beispiel gibt es zwei ganz besonders große Richtungen: die katholische Kirche und die evangelische Kirche. Beide glauben jedoch an denselben Gott und an dessen Sohn Jesus Christus und gehören deshalb zu selben Religion, dem Christentum. Anders dagegen der Islam. Dort steht neben dem Gott Allah der Prophet Mohammed im Zentrum des Glaubens. Menschen, die an die Religion Islam glauben, werden auch als Muslime bezeichnet.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Religionen jedoch immer mehr vermischt. So gibt es mittlerweile auch in Deutschland sehr viele Muslime – und natürlich auch viele Gläubige anderer Religionen, wie zum Beispiel dem Judentum, dem Buddhismus oder dem Hinduismus. Diese sind auf der ganzen Erde verteilt und heißen deshalb auch Weltreligionen.

Übrigens: Niemand kann genau sagen, wie viele Religionen es auf der Welt gibt. Es sind nämlich so viele, dass das niemand genau zählen kann. mics

