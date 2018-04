Warum ist Blut rot?

Anzeige

Wenn man sich in den Finger schneidet, tropft rotes Blut aus der Wunde. Warum hat die Körperflüssigkeit diese Farbe? Das fragt Naz, 9 Jahre, von der Rheinaugrundschule in Mannheim.

Blut besteht aus zwei Hauptbestandteilen: der Blutflüssigkeit, auch Blutplasma genannt, und den festen Bestandteilen. Dazu gehören die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen.

Wie der Name vermuten lässt, geben die roten Blutkörperchen dem Blut die Farbe. Diese bestehen unter anderem aus Hämoglobin. Das ist ein Molekül, das zur Gruppe der Blutfarbstoffe gezählt wird. Das Hämoglobin besteht wiederrum aus der sogenannten Häm-Gruppe. Diese Häm-Gruppe bindet Sauerstoff im Blut und transportiert ihn durch dein Blut in alle Körperteile. Ganz schön praktisch, oder? Häm-Gruppen bestehen unter anderem aus Eisenmolekülen. Und du hast doch bestimmt schonmal gesehen, was mit Eisen passiert, wenn es mit Sauerstoff reagiert? Es rostet und wird rot. Diese Reaktion geschieht auch im ganz kleinen in deinen Blut: Sauerstoff und Eisen färben das Blut rot. Und da die anderen Blutbestandteile farblos sind, sieht alles rot aus.