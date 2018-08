Warum ist der Himmel blau?

Anzeige

Wie entsteht das Blau des Himmels? Das möchten die Kinder der Astrid Lindgren Gruppe des Sonnenschein Horts in Brühl wissen.

Am besten lässt sich das Blau des Himmels erklären, wenn wir uns zunächst ein anderes Phänomen anschauen: den Regenbogen. Dieser leuchtet in den Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Violett und Blau. Wir sehen ihn, wenn Sonnenlicht auf Regetropfen trifft. Das Licht wird dann in seine einzelnen Farben zerlegt. Dadurch entsteht der Regenbogen am Himmel – mit all seinen Farben.

Der Regenbogen ist also der beste Beweis dafür, dass Licht nicht weiß ist – auch wenn es uns so erscheint.