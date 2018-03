Warum ist eine Orange orange?

Anzeige

Orangen sind wirklich lecker. Doch woher kommt ihre Farbe? Das möchte Jonny Spicert aus der Literatur-AG der Rheinauschule Mannheim wissen.

Orangen sind orange und heißen deshalb so? Ganz und gar nicht! In tropischen Ländern, wo sie gut gedeihen, etwa in Brasilien, sind sie grün. Doch mit der Farbe Grün verbinden Europäer in der Regel unreife Früchte – weshalb sich Orangen in sattem orange besser verkaufen lassen. Dabei ist die Farbe gar kein Merkmal für die Reife. Damit Orangen orange werden, brauchen sie Kälte: Nur in Regionen, in denen die Temperaturen auch mal tiefer sinken können, entwickeln sie die leuchtende Farbe. Orangen, die in tropischen Ländern wachsen, sind also von außen grün – und trotzdem reif. Damit die Verbraucher in Deutschland im Supermarkt trotzdem stets orangenfarbene Früchte im Regal finden, werden die Orangen entgrünt. Sie werden mit einem Pflanzenhormon namens Ethylen behandelt. Äpfel produzieren dieses Hormon etwa wenn sie reifen. Ethylen baut den grünen Farbstoff ab und die orangen Farbstoffe kommen zum Vorschein. Egal in welcher Farbe: Orangen sind ziemlich gesund, weil sie sehr viel Vitamin C besitzen. Sie stärken das Immunsystem, und der Körper kann sich besser gegen Viren und Bakterien wehren.

Und was es nun mit dem Namen auf sich hat? Nicht die Frucht ist nach der Farbe benannt, sondern die Farbe nach der Frucht. ble