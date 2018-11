Warum ist langes Sitzen ungesund?

Langes Sitzen kann uns krank machen. Warum das so ist, erklärt Jule Kunkel vom Karlsruher Institut für Technologie.

In der Schule, im Auto oder vor dem Fernseher: Wir machen viel im Sitzen. „Aber der menschliche Körper ist dafür gar nicht gemacht“, sagt Jule Kunkel.

Im Sitzen läuft unser Stoffwechsel nur auf Sparflamme. Also alle wichtigen biochemischen Prozesse, die dafür sorgen, dass unser Körper die Energie erhält, die er braucht. Unser Herz hat die wichtige Aufgabe, Blut durch unseren Körper zu pumpen und diesen so mit Sauerstoff zu versorgen. Das funktioniert nicht so gut, wenn wir lange sitzen. Denn wer auf dem Stuhl sitzt, winkelt Knie und Hüfte an – und genau diese Haltung verhindert, dass das Blut ungehindert durch unseren Körper strömen kann.

Die Folge: Auch unser Gehirn bekommt nicht mehr so viel Sauerstoff. Und wir können uns dann nicht mehr so gut konzentrieren. Außerdem leiden unsere Muskeln, wenn wir ständig auf dem Stuhl sitzen – wir beanspruchen sie kaum, und dann verkümmern sie. Wenn wir gebeugt oder verkrampft über den Hausaufgaben brüten, können Verspannungen zu Schmerzen etwa im Nacken führen. Auch unsere Wirbelsäule ist im Sitzen viel Druck ausgesetzt. Das alles kann zu Haltungsschäden führen.

„Durch ausreichend Bewegung lassen sich Krankheiten verhindern", sagt die Sportwissenschaftlerin.

