Warum ist Milch weiß?

Diese Milch besteht daher größtenteils aus Wasser, das sich jedoch mit ganz vielen, kleinen Tröpfchen Fett verbunden hat. Außerdem sind auch Vitamine und Mineralstoffe in der Flüssigkeit enthalten. Das sind alles wichtige Inhaltsstoffe für das Kälbchen, damit es gesund und kräftig werden kann – und natürlich auch für uns. Sie sorgen aber auch für die weiße Farbe.

Und das funktioniert so: Normalerweise dringt Licht teilweise durch eine Flüssigkeit hindurch, teilweise wird es reflektiert. Doch weil in der Milch eben so viele Inhaltsstoffe und so viele Fetttröpfchen schwimmen, wird das Licht stark gestreut. Die Fetttröpfchen reflektieren das Licht und schicken es also in alle Richtungen. Und diese Reflexe nimmt unser Auge als Farbe wahr. Da dabei das gesamte Farbspektrum abgedeckt wird, vermischen sich die Farben – und das Ergebnis ist: Die Milch sieht weiß aus. ble

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018