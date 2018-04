Warum kann man im Weltall nicht atmen?

Anzeige

Es gibt auch im Weltall Sauerstoff. Die Atmosphäre des Planeten Mars zum Beispiel besteht zwar überwiegend aus Kohlenstoffdioxid, weist aber auch geringe Mengen an Sauerstoff auf – unter einem Prozent. Und der Planet Merkur hat sogar recht viel Sauerstoff – mehr als 40 Prozent. Trotzdem existieren dort weder Wasser noch Lebewesen. Das liegt daran, dass der Merkur keine Atmosphäre besitzt – also keine Gasschicht, die den Planeten überzieht.

Im All gibt es also zwar Sauerstoff, aber keine Luft, so wie wir sie kennen. Wir atmen aber auch nicht Sauerstoff pur ein. Sondern unser Körper hat sich an den Sauerstoffgehalt von etwa 21 Prozent angepasst, der auf der Erde herrscht. Und das ist die für uns perfekte Mischung. Ohne Hilfe geht im All also nichts: Astronauten tragen deshalb Raumanzüge, die sie unter anderem mit Sauerstoff versorgen. ble

