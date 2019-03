Warum macht Rauchen süchtig?

Wird einem eine Zigarette angeboten, sollte man am besten immer „Nein, danke“ sagen. Warum, das erklärt Sven Schneider bei der Kinder-Uni Medizin in Mannheim.

Zigaretten, aber auch Zigarren oder Shishas, enthalten Tabak, also getrocknete Blätter der Tabakpflanze. Darin ist der Stoff Nikotin enthalten. Die Pflanze wehrt mit diesem Gift eigentlich Schädlinge ab. Zündet man sich eine Zigarette an, verbrennt der Tabak, und mit dem Rauch kommt das Nikotin in den Mund und dann in die Lunge. Dort wird es vom Körper aufgenommen. Es wirkt im Gehirn. Es lässt zum Beispiel das Herz schneller schlagen und macht für kurze Zeit ein leicht angenehmes Gefühl.

An das Nikotin und seine Wirkung gewöhnt man sich sehr schnell. Dann ist man krank, nämlich süchtig: Ohne Zigarette fehlt dem Raucher etwas, obwohl er früher sehr gut ganz ohne Nikotin ausgekommen ist. Der Raucher hat sich nämlich daran gewöhnt, immer eine bestimmte Menge Nikotin in seinem Körper zu haben. Sinkt der Nikotinspiegel, entsteht ein unangenehmes Gefühl – man wird nervös und bekommt schlechte Laune. Durch eine Zigarette verschwindet das Mangelgefühl zwar für eine Weile. Aber kurz darauf fehlt wieder Nikotin, und es wird die nächste Zigarette gebraucht. Manche Menschen rauchen dann vielleicht sogar mehr als 20 Zigaretten am Tag. Besser ist es, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen.

Die Kinder-Uni Medizin am Samstag, 6. April, in Mannheim richtet sich an Kinder zwischen sieben und 13 Jahren. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es eine zusätzliche Veranstaltung um 15.30 Uhr. ble

