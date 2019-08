Warum muss man beim Niesen die Augen schließen?

Hatschiii! Niesen geschieht oft ganz plötzlich. Und immer hat man dabei die Augen zu – aber warum? Das möchte die zehn Jahre alte Soraja aus Mannheim wissen.

Am Anfang ist da nur ein kleines Kribbeln in der Nase. Aber dann gibt es kein Halten mehr: Wir müssen niesen. Dagegen kann man auch nichts machen. Und das ist auch gut so: Es handelt sich dabei nämlich um einen Schutzreflex unseres Körpers. Unser Riechorgan versucht auf diese Weise, Bakterien oder Viren loszuwerden. Etwa wenn man eine Erkältung hat. Aber auch andere Dinge können die Nasenschleimhaut reizen. Pollen oder Staub, zum Beispiel. Egal, um welchen Reiz es sich handelt, die Information darüber wird blitzschnell zum Gehirn weitergegeben, das dann das Kommando zum Niesen gibt.

Niesen ist nichts anderes als ein ziemlich heftiges Ausatmen, bei dem wir explosionsartig die eingeatmete Luft mitsamt den reizauslösenden Teilchen, aber auch Spucke aus dem Mund und Sekret aus der Nase loswerden. Keime also, vor denen wir unsere Augen schützen sollten – weshalb viele Forscher der Meinung sind, dass wir sie deshalb schließen müssen. Das ist übrigens auch ein Reflex: Der Versuch, beim Niesen die Augen offenzuhalten, gelingt deshalb kaum.

Das Niesen komplett unterdrücken zu wollen ist nicht gesund: Denn dadurch kann der Körper sich nicht selbst reinigen, obwohl er genau dazu einen Anlass sieht. Dann können Entzündungen leichter entstehen.

Übrigens gibt es Leute, die niesen müssen, wenn sie in die Sonne schauen. Das betrifft aber nur etwa ein Viertel aller Menschen und ist in ihren Genen verankert. ble

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019