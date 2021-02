Warum sehen wir nachts keine Farben?

Ist wenig Licht im Raum, sehen wir unsere Umgebung nur in Grautönen – einer Mischung aus Schwarz und Weiß.

Wir nehmen Farben deshalb wahr, weil Lichtstrahlen von den bunten Gegenständen abprallen und in unser Auge gelenkt werden. Da es nachts meist dunkel ist, können Farben entsprechend weniger gut wahrgenommen werden. Denn Licht ist hier sehr wichtig. Eine blaue Blume zum Beispiel wirft die blauen Anteile des Lichts zurück und erscheint deshalb für uns in der Farbe Blau. Die anders farbigen Anteile des Lichts gehen dabei für unser Auge verloren.

Als wären wir blind

Wenn es stockdunkel ist, kommt es uns deshalb manchmal so vor, als wären wir blind. Doch ist auch nur eine kleine Lichtquelle im Raum, gewöhnt sich unser Auge an die Umstände und „sammelt“ die Lichtstrahlen ein. Dadurch sehen wir mit der Zeit Umrisse in Graustufen. Schwarz und Weiß gelten nicht als Farben, sondern als sogenannte Schattierungen. Wissenschaftlich gesehen, bedeutet Schwarz das Fehlen von Licht und Weiß das Gegenteil.

