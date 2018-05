Warum sieht jeder Mensch anders aus?

Anzeige

Menschen unterscheiden sich voneinander. Warum ist das so? Das möchte Lars Weinbender von der Schillerschule Mannheim wissen.

Jeder Mensch hat eine Art Bauplan. Dieser ist in den Genen, also in unseren Erbmerkmalen, gespeichert. Auch dein Vater und deine Mutter besitzen einen solchen Plan – und von ihnen hast du deinen bekommen, man sagt: geerbt. Und die Mischung aus den Genen deines Vaters und deiner Mutter hat deinen Bauplan ergeben, der auf der ganzen Welt einzigartig ist.

In diesem ist festgelegt, ob deine Augen blau oder braun sind und welche Farbe deine Haare haben, aber auch zum Beispiel die Form deiner Nase.