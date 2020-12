Warum stellen wir einen Adventskranz auf?

Vier Kerzen müssen brennen, dann ist Weihnachten. Ein Theologe und Erzieher hat diesen festlichen Brauch erfunden – und zwar schon 1839.

Ganz genau vier Wochen vor Weihnachten steht in fast allen Wohnungen und Häusern wieder ein Adventskranz auf dem Tisch. Dieser festliche Brauch ist nahezu auf der ganzen Welt bekannt. Erfunden hat ihn ein Theologe und Erzieher – nämlich Johann Hinrich Wichern. Doch er befestigte damals nicht vier, sondern 23 Kerzen an seinem Kranz.

Ein Wagenrad als Kranz

1833 gründete Johann das Waisenhaus „Rauhen Haus“ in Hamburg. In der Vorweihnachtszeit fragten die Kinder immer wieder ungeduldig, wann denn nun endlich Weihnachten sei. Also nahm der Erzieher Johann im Jahr 1839 ein Wagenrad und befestigte darauf so viele Kerzen, wie es Tage vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend waren – und zwar rote kleine Kerzen für die Wochentage und große weiße Kerzen für die Sonntage. An jedem Tag zündete Johann eine weitere Kerze an. Heute gibt es den Kranz meist nur noch mit den vier Kerzen für die Adventssonntage. soge

