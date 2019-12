Warum wird es jedes Jahr heißer auf der Welt?

Der neun Jahre alte Jakob aus Mannheim möchte wissen, was die Erderwärmung verursacht.

Das Jahr 2019 wird vermutlich eines der heißesten, das wir seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt haben. Unsere Erde schwitzt. Wie macht sich das bemerkbar? Luft und Ozeane sind wärmer geworden, Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, schwere Gewitter richten immer häufiger schlimme Schäden an. Die Veränderung kannst du vielleicht auch zuhause in eurem Garten spüren: Weil es so warm ist, blühen zum Beispiel Apfelbäume früher.

Immer wieder ist in diesem Zusammenhang vom Treibhauseffekt die Rede. Verursacht wird er von uns Menschen. Denn wir sind verantwortlich dafür, dass wir mit Autos, Flugzeugen und Fabriken jede Menge Kohlendioxid (CO2) in die Luft pusten.

Dazu muss man wissen: Unser Planet ist von einer Lufthülle umgeben. Die Atmosphäre besteht aus verschiedenen Treibhausgasen. Wenn die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen, werden sie reflektiert, das heißt ins All zurückgeworfen. Aber nicht alle. Und das gut so: Weil ein Teil der Strahlen auf der Erde bleibt und so die Energie der Sonne unsere Atmosphäre erwärmt, ist überhaupt Leben auf der Erde möglich. CO2 ist einer der Stoffe, der verhindert, dass die Strahlen sofort wieder aus der Atmosphäre austreten und ins All verschwinden. Doch dadurch, dass es mehr CO2 gibt, speichert die Erde mehr Sonnenenergie, was bedeutet: Sie wird auch immer heißer.

Doch was kann man dagegen tun? Klimaschützer fordern, den Ausstoß von CO2 zu verringern. Das kann gelingen, indem mehr Menschen mit der Bahn fahren statt mit dem Auto. Wer dem Klima etwas Gutes tun möchte, kann einen Baum pflanzen. Bäume wandeln CO2 zu Sauerstoff um. Sie sind also wahre Klimaretter. ble

