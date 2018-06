Was bedeutet 3D?

Anzeige

Was im Kino mit einer besonderen Technik erreicht wird, machen unsere Augen und unser Gehirn von ganz alleine. Das, was wir mit dem linken Auge sehen, und das, was wir mit dem rechten sehen, wird im Gehirn zusammengefügt. Wir Menschen können also in 3D sehen. Und wenn ihr selbst im Stadion sitzt, dann seht ihr auf jeden Fall, wie weit ein Ball am Tor vorbeigeschossen wurde.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018