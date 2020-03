Was befindet sich in den Säcken?

Tragt die Namen ein: Beim ersten Sack ist ein H im Namen, beim zweiten ein L, beim dritten ein F und ein D, beim vierten ein E und ein I und beim fünften ein U. Die Buchstaben in den gelben Kästchen ergeben den Inhalt der Säcke. Was ist es?

Lösung des Rätsels

In der vergangenen Woche wollten wir wissen, wie viele Gespenster in unserem Bild stecken. Die Lösung: Es sind 16 Gespenster.

