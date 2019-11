Was für ein Durcheinander!

Wie viele Zwillingspaare befinden sich in dieser Vasensammlung? Könnt ihr es erkennen? Aber Achtung: Nicht alle Vasen haben einen Zwillingspartner.

Schickt eure Lösung unter Angabe eures Alters und eurer Adresse an den „Mannheimer Morgen“, Stichwort: Kinderrätsel, Postfach 102164, 68021 Mannheim, per Fax an 0621/392-1373 oder per E-Mail an kinderraetsel@mamo.de.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir auch in dieser Woche wieder Eintrittskarten, „Ravensburger“-Brettspiele, Bücher oder „Fred Fuchs“-Artikel. Bild: Vogel

Lösung des Rätsels

In der vergangenen Woche wollten wir wissen, bei welchem Spielzeug ein Fehler im Schatten ist. Die Lösung: beim Flugzeug.

