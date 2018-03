Was ist denn Känguru-Pflege?

Anzeige

Thomas Schaible ist Direktor der Klinik für Neugeborenenmedizin.Er weiß, was Babys brauchen und erklärt, wie Känguru-Pflege funktioniert.

Bei der Känguru-Pflege werden nicht etwa die süßen Beuteltiere gesund gepflegt. Die Ärzte haben sich bei ihnen nur etwas abgeschaut. Alle Känguru-Babys kommen als „Frühgeborene“ auf die Welt. Sie sind bei der Geburt nur etwa zweieinhalb Zentimeter lang, also so groß wie ein kleiner Finger. Dann kriechen sie so schnell wie möglich in den Beutel am Bauch der Mutter und bleiben die ersten Monate dort. Denn da finden sie alles, was sie brauchen: Nahrung, Wärme, Schutz und Geborgenheit.

Kranke Neugeborene und zu früh geborene Menschenbabys liegen im Krankenhaus oft wochenlang ganz alleine in einem Brutkasten. Dort bekommen sie zwar Milch und Wärme und werden gut gepflegt – es fehlt ihnen aber der enge Kontakt zu den Eltern. Genau diese Nähe zu Mama und Papa brauchen Babys aber zum Gesundwerden und Wachsen. Darum haben die Ärzte die Känguru-Pflege entwickelt: Das Baby wird so oft es geht auf den Bauch der Eltern gelegt. Dort spürt es die Körperwärme, hört die vertraute Stimme und riecht den bekannten Duft von Mama oder Papa. Das gibt dem Baby das wichtige Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, es ist ruhiger, braucht weniger Medikamente und wächst schneller. Weil sich die Eltern aber auch nicht rund um die Uhr um das neugeborene Baby kümmern können, kann man die Pflege im Brutkasten nachahmen. Wie das geht, berichtet Klinikdirektor Thomas Schaible bei der Kinder-Uni Medizin am Samstag, 7. April, in Mannheim. ble