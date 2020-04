Was ist los an der Mozartschule?

Montag, 7. Januar

Ich heiße Mara und gehe in die Klasse 3c der Mozartschule. Zu Weihnachten habe ich ein Tagebuch bekommen. Ich schreibe jetzt jeden Tag auf, was in der Schule passiert.

Dienstag, 8. Januar

Ich weiß nicht, ob das mit dem Tagebuch eine gute Idee war – Schule ist wie immer, Deutsch, Mathe, langweilig!!!

Mittwoch, 9. Januar

Heute im Musikunterricht ist endlich etwas passiert: Unsere Direktorin, eine Weltmeisterin im Klavierspielen, hat „Für Elise“ gespielt – wir proben gerade für ein großes Beethoven-Schulkonzert – und plötzlich klang alles ganz schief und schauerlich. Erst haben wir gedacht, sie hat einen schlechten Tag erwischt, aber dann hat das Klavier ganz von selbst „Die kleine Nachtmusik“ gespielt und wir haben uns furchtbar erschrocken.

Donnerstag, 10. Januar

Schon wieder so ein komischer Tag: er hat eigentlich ganz normal angefangen. Wir saßen gerade hochkonzentriert im Kunstunterricht an einem Porträt von Matisse als fünf Viertklässler aufgeregt reinkamen – Riesengeschrei „Weiß jemand was am 27.1.1756 passiert ist?“. Wir hatten natürlich keine Ahnung, aber anscheinend hatte jemand genau dieses Datum an die Tafel geschmiert, mitten in den Lebenslauf von Beethoven.

Freitag, 11. Januar

Es wird immer seltsamer. Unsere Matisse-Bilder sind weg, stattdessen hängen da 24 Porträts von Mozart.

Montag, 14. Januar

Wir haben rausgefunden, dass die komischen Dinge immer nur im Musikunterricht passieren. Heute hat es die 1. Klasse erwischt – ein Mädchen hatte ihre Flöte dabei, die plötzlich ganz von selbst – in der Hülle – „der Vogel länger bin ich ja“ spielte. Die Hälfte der Klasse ist vor Schreck nach Hause gerannt.

Dienstag, 15. Januar

Langsam kriegen wir alle Angst – sollen wir zur Sicherheit morgen den Musikunterricht ausfallen lassen? Aber was wird aus unserem großen Beethoven-Konzert, wir haben schließlich sogar den Bürgermeister eingeladen?

Mittwoch, 16. Januar

Der Musikunterricht hat stattgefunden und wir haben endlich gefragt, was es mit dem 27.1.1756 auf sich hat – und da ist es passiert: Unsere Lehrerin hat nur „Mozarts Geburtstag“ gesagt und wie aus dem Nichts tauchte etwas auf – etwas, das es eigentlich gar nicht geben dürfte – eine komische Erscheinung – aber doch war sie echt! Ein Geist! Wir haben uns sowas von schnell versteckt. Als wir nach einer Weile hinter unseren Tischen hervorlugten, haben wir erkannt, dass Mozarts Geists vor uns stand. Mitten im Klassenzimmer! Ein echter Geist! Der sprechen kann! Und schimpfen! „Immer nur Beethoven – warum nicht mal Mozart? Warum heißt eure Schule überhaupt Mozartschule?“ So langsam haben wir kapiert, dass der Geist gar nicht gruselig war, nur ziemlich sauer, und eigentlich auch Recht hat!

Samstag 26. Januar

Seit Tagen komme ich nicht zum Schreiben, weil wir so viel proben, sogar nach der Schule und am Wochenende! Morgen ist es soweit: wir feiern Mozarts Geburtstag!!! Mit toller Musik und einem echten Geist!