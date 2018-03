Weg mit der Triefnase

Anzeige

Hallo, liebe Freunde! Euer Fred hat den Schnupfen. Ich bin überzeugt, dass ich mich bei Elli Ente angesteckt hab, denn die hustet schon seit Tagen durch die Gegend. Elli hatte halt auch einfach nix Besseres zu tun, als fröhlich im Wasser zu planschen – obwohl es immer noch ganz schön kalt ist, schnief. Und was hab ich nun davon? Eine Triefnase. Hatschi! Allerdings kann so eine Erkältung auch ein paar Annehmlichkeiten haben: Für die Halsschmerzen darf ich jetzt ganz viel Eis essen, und ich muss sagen, das kommt mir durchaus gelegen. Außerdem ist viel Kuscheln auf der Couch angesagt, und das mache ich schon auch ganz gerne. Was nervt, ist nur das viele Nase putzen – aber ich hab mir Taschentücher mit aufgedruckten Enten besorgt, und mit denen ärgere ich Elli die ganze Zeit über, schnief. Aber die Elli hat mich angesteckt, also muss sie mich jetzt auch wieder gesund machen. Wenn sie sich dann nämlich aufregt, muss ich immer lachen – und wie heißt es doch: Lachen ist die beste Medizin!