Weihnachten im Wald

Hallo, liebe Freunde! Bei uns ist vielleicht was los! Die Tiere des Waldes interessieren sich derzeit nur für eine Frage: Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum dieses Jahr? Elli Ente sieht sich schon als Siegerin, sie versucht nämlich etwas ganz Neues: Sie hat den Baum auf den Kopf gestellt und an der Decke festgemacht und mit Unmengen an Kügelchen behangen. Ein abstraktes Kunstwerk! Und Harry Hase? Der schmückt wie immer: Lauter Karotten und Karotten und Karotten hängen an seinem Baum. Und was mache ich? Ich steh’ nicht so auf den ganzen Aufwand, sondern mache einfach lieber einen Spaziergang. Dann kann ich mich an vielen tollen Weihnachtsbäumen erfreuen – ganz ohne Stress...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018