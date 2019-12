Weihnachtliche Schneemänner

Da staunen die Kinder nicht schlecht: Vor ihnen stehen 17 Weihnachts-Schneemänner – und alle sehen gleich aus. Doch aufgepasst: Nur drei sind genau gleich angezogen. Welche?

Schickt eure Lösung unter Angabe eures Alters und eurer Adresse an den „Mannheimer Morgen“, Stichwort: Kinderrätsel, Postfach 102164, 68021 Mannheim, per Fax an 0621/392-1373 oder per E-Mail an kinderraetsel@mamo.de.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir auch in dieser Woche wieder Eintrittskarten, „Ravensburger“-Brettspiele, Bücher oder „Fred Fuchs“-Artikel. Bild: Neitzel

Lösung des Rätsels

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, bei welchem Schneemann der Schatten nicht gestimmt hat. Die Lösung: Der Schatten von Schneemann B ist falsch.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019