Welcher ist der Richtige?

Papa Ole macht einen Spaziergang mit dem Kinderwagen. Dieser hat eine Schleife an der Seite, aber die Räder sind ohne Speichen. Es ist kein extra Handgriff angebracht, auch sind keine Rüschen am Verdeck, weder ein Herz noch eine Blume ist abgebildet. Welcher Kinderwagen ist es?

Schickt eure Lösung unter Angabe eures Alters und eurer Adresse an den „Mannheimer Morgen“, Stichwort: Kinderrätsel, Postfach 102164, 68021 Mannheim, per Fax an 0621/392-1373 oder per E-Mail an kinderraetsel@mamo.de. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir wieder Eintrittskarten, „Ravensburger“-Brettspiele, Bücher oder „Fred Fuchs“-Artikel. Bild: Gliege

Lösung des Rätsels

Zuletzt wollten wir wissen, wie viele Unterschiede es im Bild gibt. Die Lösung: sieben.