Welcher Schatten gehört Emil?

Emil ist Kellner bei einer Eisdiele. Bei dem heißen Wetter hat er besonders viel zu tun. Wenn er Pause macht, dann hält er sich am liebsten im Schatten auf, um sich auszuruhen. Wenn wir schon beim Thema Schatten sind, welcher Schatten gehört zu Eiskellner Emil?

Schickt eure Lösung unter Angabe eures Alters und eurer Adresse an den „Mannheimer Morgen“, Stichwort: Kinderrätsel, Postfach 102164, 68021 Mannheim, per Fax an 0621/ 392-1373 oder per E-Mail an kinderraetsel@mamo.de.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir auch in dieser Woche wieder Eintrittskarten, „Ravensburger“-Brettspiele, Bücher oder „Fred Fuchs“-Artikel. Bild: Vogel