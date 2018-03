Anzeige

Mit welchen Symptomen, Beschwerden oder Schmerzen kommen Kinder oft zu Ihnen?

Adam: Ich kenne mich besonders gut aus mit Magen-Darmerkrankungen und Infektionen. Darum kommen sehr viele Kinder mit Bauchschmerzen zu mir. Weil im Bauch viele Organe liegen und darum auch viele verschiedene Krankheiten möglich sind, muss ich oft wie ein Detektiv arbeiten. Denn erst wenn ich weiß, was meinem Patienten wirklich fehlt, kann ich ihn richtig behandeln.

Warum wird man überhaupt krank?

Adam: Dafür gibt es viele verschiedene Ursachen: Eine der häufigsten ist, dass uns Bakterien oder Viren krank machen – zum Beispiel bei einer Erkältung oder einem Durchfall. Andere Erkrankungen sind angeboren. Der Körper ist unheimlich kompliziert. Darum kann bei einem Baby auch mal etwas nicht so wachsen, wie es sein sollte. Andere Krankheiten treten auf, weil wir uns nicht gesund ernähren, uns zu wenig bewegen oder schädlichen Stoffen ausgesetzt sind. Und leider gibt es immer noch Erkrankungen, von denen wir noch gar nicht genau wissen, von was sie ausgelöst werden. Daran forschen wir, damit wir diese Erkrankungen besser verstehen und behandeln können.

Warum sind Sie Arzt geworden?

Adam: Arzt zu werden, war schon als Kind mein großer Traum: Mich hat schon immer interessiert, wie der menschliche Körper funktioniert, wie Krankheiten entstehen und wie man sie heilen kann. Außerdem helfe ich gerne anderen Menschen.

Um welche Themen geht es bei der Kinder-Uni Medizin?

Adam: Wir haben einen Experten für Mumien zu Gast. Dr. Wilfried Rosendahl erklärt, was Forscher über längst verstorbene Tiere und Menschen herausfinden können, die noch mit Haut und Haar erhalten sind. Er stellt interessante Lebensgeschichten von Mumien vor. Der Direktor der Klinik für Neugeborene, Professor Thomas Schaible, zeigt uns die „Känguru-Pflege“: Die haben die Ärzte bei den Kängurus abgeschaut, die ihre Babys im Beutel mit sich herumtragen. Wir erfahren, wie das im Krankenhaus bei Frühgeborenen funktioniert und welche Tricks es dabei gibt.

Welche Idee steckt hinter den Vorlesungen?

Adam: Wir wollen Kinder für Medizin und Forschung begeistern. Sie sollen ihren Körper besser kennenlernen und erleben, wie neues Wissen entsteht.

Ist es in der Kinder-Uni so ähnlich wie in der Schule?

Adam: Bei der Kinder-Uni ist es ganz ähnlich wie bei einer Vorlesung für „echte“ Medizinstudenten. Die Zuhörer sitzen im Großen Hörsaal, wo die Tische und Stühle wie im Kino nach hinten immer höher werden. So kann jeder den Dozenten – so heißt der Lehrer an einer Universität – gut sehen. Der steht vorne und erklärt ein Thema, für das er sich begeistert und das er gut kennt. Dabei nutzt er natürlich viele Bilder und bringt Beispiele aus seiner täglichen Arbeit. Und am Ende gibt es eine Teilnahmeurkunde für jeden jungen Studenten.

Dürfen Kinder Fragen stellen?

Adam: Auf jeden Fall! Im Hörsaal ist extra ein Helfer mit Mikrofon unterwegs, damit jeder die Fragen gut hören kann. So hatten wir in den letzten Jahren immer eine lebhafte Diskussion zwischen den Kindern und den Dozenten. Eltern dürfen übrigens nicht mit in den Hörsaal – die stören bei der Kinder-Uni Medizin nur.

Was ist das Besondere an der Kinder-Uni Medizin?

Adam: Die Dozenten geben sich große Mühe, ihr Thema so zu erklären, dass sie jeder gut verstehen kann. Dazu bringen sie immer auch etwas zum Anfassen oder Anschauen mit. Inzwischen gibt es die Kinder-Uni Medizin schon seit zwölf Jahren – und ganz viele Kinder kommen jedes Jahr wieder zu uns. Das freut uns sehr und spornt uns an, immer wieder interessante Themen zu finden.

Gibt es etwas, auf das Sie sich dieses Jahr bei der Kinder-Uni besonders freuen?

Adam: Ich freue mich auf die Fragen der Kinder. Und ich bin gespannt, ob Professor Schaible es schafft, ein echtes Baby mit seiner Mutter in die Vorlesung mitzubringen ...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018