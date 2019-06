„Wie eine zweite Familie“

Udo Lindenberg nennt die Kids on Stage auch liebevoll seinen „Straßenkinderchor“. Seit Mai sind die Nachwuchstalente wieder mit ihm auf Tour. Chorleiterin Michele Huesmann hat das Musikprojekt mit Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 25 Jahren gegründet. Das ist 20 Jahre her. Seitdem standen die jungen Musiker, mittlerweile zu einer fast 60-köpfigen Familie zusammengewachsen, immer wieder mit den ganz Großen auf der Bühne, darunter Xavier Naidoo, Stefanie Heinzmann und Peter Maffay. Jetzt haben sie erstmals ihre eigene CD herausgebracht. Kim (19) und Valerie (21) sind seit vielen Jahren Bandmitglieder, auch Konstantin (11) und Anna (12) standen schon oft auf der Bühne. Bele (8) ist seit Kurzem mit dabei.

Musstet ihr eure Eltern erst überreden, damit ihr bei Kids on Stage mitmachen dürft?

Valerie: Nein, meine Eltern fanden das von Anfang an toll.

Bele: Meine auch. Eine Freundin aus dem Tanzunterricht hat mich mitgenommen.

Anna: Ich war 2014 auf einem Konzert von Udo Lindenberg – und dann wollte ich das auch. Meine Eltern haben mich unterstützt.

Wie habt ihr euch auf die Tour vorbereitet?

Kim: Im Bootcamp in Düsseldorf. Dort üben wir immer ein ganzes Wochenende lang alle Songs und die Choreographien der Tänze. Außerdem können sich alle kennenlernen.

Was findet ihr an Udo Lindenberg toll?

Valerie: Seine Toleranz anderen gegenüber.

Kim: Und dass er in seinem Alter so unglaublich fit ist, und jedes Jahr wieder auf Tour geht und dann auf der Bühne herumrennt als gäbe es kein Morgen.

Wie fühlt es sich an, auf der Bühne zu stehen?

Valerie: Als ich das erste Mal mit ihm auf Tour war, konnte ich das noch nicht so genießen. Man muss sich auf so viele Dinge konzentrieren. Aber der Moment, wenn man die vielen Zuschauer wahrnimmt, ist sehr berührend.

Kim: Am krassesten ist es, wenn das Lied vorbei ist und die Lichter angehen und man die Zuschauermenge sieht. Dann wird einem erst klar, was man da gerade gemacht hat. Oder wenn man von der Bühne geht und die Leute klatschen einen ab. Das ist sehr emotional.

Jetzt könnt ihr sogar euer eigenes Musikalbum in der Hand halten. Wie ist das?

Konstantin: Das ist cool. Wir haben so klein angefangen, und daran sieht man jetzt, was wir geschafft haben.

In „Generation Morgen“ geht es auch um das Thema Umweltschutz. Welche Botschaft ist euch wichtig?

Kim: Es ist so, dass wir unseren Planeten einfach nicht gut behandeln. Wir müssen nachhaltig leben. Wir sind die Generation von morgen, wollen vielleicht selbst einmal Kinder haben – was bleibt dann noch übrig?

Valerie: Es geht um unsere Zukunft, und wenn man sich machtlos fühlt, dann muss man auch mal lauter werden – wie in „Generation Morgen“.

Ist Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ein Vorbild für euch?

Valerie: Greta ist voll das Vorbild. Sie redet über das Thema wie man darüber reden muss. Und das macht sie aus Überzeugung. Das ist extrem beeindruckend.

Wie fühlt man sich als Teil von Kids on Stage?

Kim: Das ist wie eine zweite Familie.

Valerie: Jeder kann so sein wie er ist. Der Altersunterschied spielt keine Rolle.

Müsst ihr auch auf Tour Hausaufgaben machen?

Anna: Ja, meine beste Freundin schickt sie mir.

Kim: In wenigen Tagen sitzen wir alle wieder in der Schule. Das ist ein surrealer Moment. Man will eigentlich nur wieder zurück!

